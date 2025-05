Zaradi inšpekcije zaprt objekt kranjskega medgeneracijskega centra Svet 24 Mestna občina Kranj in Ljudska univerza Kranj sta bili primorani ustaviti aktivnosti medgeneracijskega centra, ki so potekale v stavbi nekdanje Blažunove gostilne. Kot so tik pred prvomajskimi prazniki sporočili z občine, morajo upoštevati odločbo gradbene inšpekcije. Nanjo so se pritožili, hkrati pa iščejo nadomestno lokacijo za aktivnosti centra.

