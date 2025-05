Tatovi odnesli denar iz stanovanjske hiše, policisti prijeli tudi štiri tujce Vestnik V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali šest kaznivih dejanj, tri kršitve javnega reda in miru, prijeli štiri tujce, zasegli motorno kolo in osebni avtomobil, štiri povoženja divjadi in dve poškodbi vozil na parkirnih prostorih.

