Mariborski policisti posredovali na 89 intervencijah Lokalec.si Mariborski operativno-komunikacijski center je med včerajšnjo 5. uro in današnjo 5. uro prejel skupno 190 klicev, od tega 89 interventnih, pri katerih je bilo potrebno posredovanje policije. V tem času so policisti obravnavali:

15 kaznivih dejanj,

10 prometnih nesreč I. kategorije,

2 prometni nesreči II. kategorije,

1 pridržanje voznika po 24. členu ZPrCP,

1 zaseg vozila,

9 kršitev javnega reda in ...

