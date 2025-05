Foto: V Murski Soboti poteka prvi festival romske in kvirovske kulture Vestnik Na Trgu kulture v Murski Soboti je danes potekal prvi festival romske in kvirovske kulture Rikkfest. Festival bo potekal tudi jutri od 9. do 13. ure. Dogodek organizira društvo Fršlus, namen tega pa je širši javnosti ponuditi priložnost, da se seznani z bogastvom obeh kultur ter njihovimi prispevki k družbeni raznolikosti in kulturnemu bogastvu regije. Na stojnicah se predstavlja deset romskih in ...

