Prebivalcem Cresa in Lošinja prednost pri vkrcanju na trajekt 24ur.com Prebivalci Lošinja in Cresa bodo imeli od začetka julija prednost pri vkrcanju na trajekt. Po besedah hrvaškega ministra za pomorstvo, promet in infrastrukturo Olega Butkovića bodo imeli prednost na najprometnejših linijah, in sicer na eni zjutraj in eni zvečer.

