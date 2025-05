Vlada je sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za sončni elektrarni Zlatoličje – Formin Lokalec.si Načrtovane ureditve posegajo na območje občin Starše, Hajdina, Gorišnica in Markovci. Državni prostorski načrt (DPN) je bil izveden v enem letu in pol – od sklepa o pripravi DPN – do sprejete Uredbe DPN na vladi. Uredba je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V DPN so določene rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejan ...

Sorodno Omenjeni fotovoltaika Najbolj brano Osebe dneva Asta Vrečko

Robert Golob

Janez Janša

Matjaž Han

Primož Roglič