Papež Leon XIV. med umestitvijo pozval h gradnji bratstva in miru Radio Ognjišče Papež Leon XIV. je z umestitveno mašo uradno začel pontifikat. V Vatikanu naj bi se ob tej priložnosti zbralo 250 tisoč vernikov, pa tudi številne delegacije z vsega sveta. Zaradi tega v Rimu veljajo poostreni varnostni ukrepi. Slovesnosti sta se ob številnih svetovnih in verskih voditeljih udeležila tudi slovenski premier Robert Golob in predsednik Slovenske škofovske konference...

