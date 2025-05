Intimni trenutek med ustoličenjem papeža: Vance poljubil ženo 24ur.com V Vatikanu se je na inavguracijski maši papeža Leona XIV. zbralo več kot 150 državnih voditeljev in članov kraljevih družin z vsega sveta. Iz ZDA sta si med drugimi ustoličenje novega papeža v živo ogledala tudi ameriški podpredsednik JD Vance in njegova soproga Usha. Med mašo pa so ju kamere ujele v intimnem trenutku.

