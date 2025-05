V Objemu baroka in orienta: dvorec Jelšingrad na poti do nove fasade RTV Slovenija Obnova dvorca Jelšingrad v Občini Šmarje pri Jelšah, ki se je začela avgusta 2023, prehaja na novi sklop, ki bo zajel tudi obnovo historične fasade, za kar so uspeli pridobiti sofinancerski delež ministrstva za kulturo v višini skoraj milijon evrov.

Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Dončić