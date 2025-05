Kriminalisti uspešno preiskali več odmevnih vlomov na območju Kranja, Ljubljane in Maribora RTV Slovenija Kriminalisti so uspešno preiskali več odmevnih vlomov v različne trgovine in bencinske servise, ki so bili storjeni od avgusta do decembra lani na območju Kranja, Ljubljane in Maribora. Po intenzivni preiskavi so v ponedeljek pridržali pet osumljencev.

