Porast vlomov in tatvin: Policija razbila organizirano tolpo Dnevnik Policisti so v zadnjih dveh letih na območju celotne države zaznali povečano problematiko vlomnih tatvin v bencinske servise in druge poslovne objekte. Storilci so odtujevali predvsem tobačne izdelke, parfume, oblačila in druge predmete prestižnih

Sorodno