Policijske fotografije: razdejana prizorišča odmevnih vlomov 24ur.com Pravo razdejanje za blagajniškim pultom bencinskega servisa, razbita stekla, ukradeno orodje, parfumi ... Policija je pokazala, kakšen kaos so za sabo pustili dobro organizirani vlomilci, ki so vlamljali in kradli po vsej državi. Zakrili so si obraze, onesposobili alarmne naprave in začeli krasti, nato pa pogosto počakali na jutranjo prometno konico, da bi se z ukradenimi predmeti vračali domov....

Sorodno