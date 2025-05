45-letnik napadel mamo, huje poškodovano so jo prepeljali v bolnišnico 24ur.com V torek so ilirskobistriški policisti posredovali zaradi nasilja v družini. 45-letni sin je fizično napadel mamo in jo pri tem huje poškodoval. Zaradi tega so mu odredili pridržanje in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Sodnica je zanj odredila pripor.

