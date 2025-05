Ilirska Bistrica: Mamo je tako pretepel, da so jo odpeljali v bolnišnico Primorske novice V torek so ilirskobistriški policisti obravnavali nasilje v družini. Sin je bil namreč nasilen do mame. To so odpeljali v bolnišnico. Zdravniško osebje je policijo obvestilo, da je huje poškodovana. 45-letnega nasilneža so policisti pridržali in mu izrekli prepoved približevanja. Sodnica je kasneje zanj odredila pripor.

Sorodno