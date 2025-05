Bodo zasebni vrtci morali zapirati svoja vrata? 24ur.com Vlada je obravnavala predlog novele zakona o vrtcih, ki bi med drugim novo ustanovljenim zasebnim vrtcem brez koncesije ukinila sofinanciranje. Lastniki zasebnih vrtcev in starši otrok, ki obiskujejo te vrtce, so ogorčeni in prepričani, da bi to pomenilo konec zasebnih vrtcev. Vlada bo novelo znova obravnavala na naslednji seji in po napovedih pri njej kljub kritikam tudi vztrajala.

Sorodno







































Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Robert Golob

Zoran Janković

Tanja Fajon