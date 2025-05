Vlada je potrdila predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki prinaša pomembne spremembe za rejnike in družine z več otroki ter ukinja eno izmed obstoječih ugodnosti. Starševski dopust za rejnike starejših otrok Z novelo se uvaja pravica do 15 koledarskih dni starševskega dopusta za rejnike, ki jim je v rejništvo nameščen otrok, […] Prispevek Vlada uvedla15 koledarskih ...