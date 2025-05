Državni sekretar Židan: »Lahko smo uspešni, moramo pa sodelovati in biti aktivni« Vlada RS 22. maja 2025 je v Bruslju potekalo zasedanje Sveta za konkurenčnost. »Napori za boljšo regulacijo in aktivacija rezerv na notranjem trgu storitev so ključnega pomena za dobro delujoče gospodarstvo, ki je hrbtenica EU« je v razpravi izpostavil državni sekretar mag. Dejan Židan.

