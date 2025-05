Organizatorji sejma China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair v Ningboju so agenciji Spirit Slovenija v četrtek zvečer podelili nagrado "odličen razstavljavec". Slovenija se na sejmu, ki je namenjen sodelovanju z državami srednje in vzhodne Evrope, predstavlja z dvema paviljonoma, in sicer z nacionalnim ter komercialnim.