Slovenija in Kitajska krepita sodelovanje, priložnosti za nadgradnjo pa je še veliko, predvsem na področju visokih tehnologij, avtomobilske industrije, turizma in logistike. Vladi obeh držav sta pripravljeni podpreti podjetja, podjetniki pa od sejma v Ningboju, namenjenega sodelovanju z državami srednje in vzhodne Evrope, pričakujejo nove poslovne kontakte. Sejem je po njihovem mnenju tudi priložnost za seznanitev z najnovejšimi izdelki in rešitvami.