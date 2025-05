Preiskovalni sodnik celjskega sodišča je za 24 in 31-letna Romuna odredil pripor, potem ko so ju policisti včeraj prijeli na območju Podčetrtka. Sumijo ju številnih vlomov na območju Šmarja pri Jelšah, Slovenskih Konjic in Velenja, od koder so odnašali denar in zlatnino. Dvema sostorilcema je uspelo pobegniti, potem ko je patrulja četverico zasledovala, saj niso ustavili na znak policistov. Prepoz ...