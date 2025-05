Na območju Podčetrtka policija prijela dva romunska vlomilca, dva sta zbežala Dnevnik Policisti so prejšnji teden na podlagi dobrega opisa občanke iz Gubnega izsledili vozilo z vlomilci in ga skušali ustaviti. Storilci znakov niso upoštevali in so nadaljevali beg. Ko jih je policija vendarle ustavila, so zbežali iz vozila. Dva

Sorodno