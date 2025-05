Prijeli Romuna, ki sta vlamljala na šmarskem, konjiškem in velenjskem območju RTV Slovenija Romune, ki so na območju Šmarja, Slovenskih Konjic in Velenja izvedli več vlomov in kraj, so policisti izsledili v bližini Podčetrtka. Pognali so se v beg, najprej z avtomobilom in nato peš, pri čemer so dva prijeli, dva pa sta policistom ušla.

