Monaco ugnal Olympiakos za finalni dvoboj s Fenerbahčejem Dnevnik Košarkarji Monaca so drugi finalisti zaključnega turnirja evrolige, ki poteka v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. V polfinalu so premagali grški Olympiakos z 78:68 (17:17, 35:32, 57:51). Pred tem so igralci istanbulskega Fenerbahčeja

Sorodno