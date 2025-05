V Združenih arabskih emiratih zabeležili rekordnih skoraj 52 stopinj Celzija 24ur.com V Združenih arabskih emiratih so zabeležili najvišjo majsko temperaturo, odkar so začeli spremljati temperaturne spremembe. V naselju Sweihan so po podatkih nacionalnega meteorološkega centra izmerili 51,6 stopinje Celzija.

