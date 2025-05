Fenerbahče in Monaco v finalu evrolige 24ur.com Košarkarji istanbulskega Fenerbahčeja so prvi finalisti zaključnega turnirja evrolige, ki poteka v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. V polfinalu so premagali atenski Panathinaikos, branilca naslova, z 82:76 (22:14, 38:33, 55:48). Drugi finalisti pa so postali košarkarji Monaca, ki so v polfinalu premagali grški Olympiakos z 78:68 (17:17, 35:32, 57:51).

