Slovenska glasbena scena je eksplodirala, ko je pevka Nika Zorjan javno razkrila, da so bili brez njenega dovoljenja izbrisani skoraj vsi njeni glasbeni videospoti in pesmi, ustvarjeni v sodelovanju z Raayem in Marjetko (Maraaya). To dejanje je sprožilo pravo medijsko nevihto in delitev glasbene javnosti – na tiste, ki podpirajo umetnico, ter na tiste, ki stojijo za odločitvijo znanega producenta ...