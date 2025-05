Maraaya: Zahtevala je 134 tisočakov. Nikin odvetnik: Gre za plačilo državi 24ur.com Spor med Niko Zorjan ter Alešem in Marjetko Vovk se nadaljuje. Zakonca sta zaprosila za izbris njene glasbe in videoposnetkov s pretočnih platform, saj naj si več ne bi delili istih vrednot. V izjavi sta nato med drugim zatrdila, da je Nika od njunega podjetja 'neutemeljeno in brez pravne podlage' zahtevala 134.000 evrov. Pevkin odvetnik odgovarja, da ni šlo za izplačilo njej, temveč za poravnavo...

