Spor se zaostruje: odvetnik Nike Zorjan zavrača trditve dua Maraaya SiOL.net Spor med Niko Zorjan in Marjetko in Alešem Vovkom (duo Maraaya) se zaostruje. Potem ko sta v včerajšnjem odzivu zakonca zapisala, da je Nika Zorjan pred iztekom njihovega sodelovanja od njiju neutemeljeno in brez pravne podlage zahtevala več kot 134 tisoč evrov, se je oglasil pevkin odvetnik Rok Šonc, ki vse trditve strogo zavrača.

