Glasbeni kolegi stopili v bran Niki Zorjan SiOL.net Iz sveta glasbe prihajajo novi odzivi glede izbrisa videoposnetkov Nike Zorjan s platforme YouTube. Pevko so v sporu z Alešem in Marjetko Vovk podprli številni glasbeni kolegi, med drugim so ji v bran stopili Špela Grošelj, Ines Erbus, Tjaša Hrovat Steklasa, Rebeka Dremelj, Gaja Prestor, Samo Kozlevčar, Matjaž Jelen in Werner.

