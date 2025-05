Hud udarec za Primoža Rogliča. Bo sploh končal letošnji Giro? Sportal Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je v današnji 15. etapi Dirke po Italiji doživel manjši polom na zadnjem klancu dneva, ko ni mogel slediti tempu tekmecev za skupno zmago in je proti njim do cilja 219-kilometrske preizkušnje izgubil minuto in pol ter v skupnem seštevku zdrsnil na deseto mesto. Val 202 pa poroča o še bolj skrb zbujajočih dogodkih po etapi.

