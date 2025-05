Denarja za subvencije za električna vozila je zmanjkalo, vendar tistega z lanskega razpisa. V delu za pravne osebe (podjetja in samostojne podjetnike) so na ministrstvu za okolje, podnebje in energije (MOPE) že objavili spremembo razpisa, ki je v »malho« dodala pet milijonov evrov. Razpis za fizične je medtem Borzen zaradi razdelitve vseh sredstev zaprl in bo, tako napoveduje, v roku enega meseca ...