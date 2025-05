Na Kredarici, kjer ARSO že več kot 70 let spremlja vreme in podnebje, se začenja celovita prenova Podnebnega observatorija – enega najpomembnejših v Sloveniji. Začetek prenove so danes obeležili s položitvijo temeljnega kamna. Ne gre le za tehnično nadgradnjo, piše Arso na družbenih omrežjih, ampak za odločilen korak k boljši pripravi na izzive podnebnih sprememb. V sodelovanju z Upravo Republike S ...