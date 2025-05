Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je sporočilo, da bodo dijaki, študenti in upokojenci tudi poleti 2025 lahko brezplačno uporabljali javni potniški promet po vsej Sloveniji. Ta ukrep je nadaljevanje prizadevanj za spodbujanje uporabe javnega prevoza med mladimi in starejšimi ter za zmanjševanje prometne obremenjenosti in okoljskega vpliva Podaljšanje veljavnosti vozovnic za dijake in štu ...