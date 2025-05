“Glede na medijski rompompom na to temo verjetno nihče ni pričakoval drugačne odločitve in tudi sam ne” PORTAL PLUS Predsednik vlade Robert Golob je ob novici, da je protikorupcijska komisija proti njemu začela že drugo preiskavo, tokrat zaradi suma nasprotja interesov in utemeljenega suma kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v primeru “Karigador”, spet poskušal diskreditirati komisijo in zmanjšati pomen ter samo vsebino preiskave, ki jo je zakuhal sam. To je počel že […]

