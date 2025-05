KPK bo po ugotovljenih nepravilnostih nadgradila prenovljeni Erar Svet 24 Po objavi prenovljenega Erarja marca letos, ob čemer so se v aplikaciji pojavile tudi nekatere nepravilnosti, je KPK izvedla dodatne nadgradnje in uskladila več kot 6800 transakcij, ki jih je popravil upravljavec izvorne baze podatkov, so sporočili s KPK. Obenem so zagotovili, da Erar ostaja zanesljivo orodje za nadzor nad porabo javnega denarja.

Sorodno







































Omenjeni Komisija za preprečevanje korupcije Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Luka Dončić

Borut Pahor

Janez Janša