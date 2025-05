Golob utemeljeno osumljen korupcije Demokracija Piše: Moja Dolenjska Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi predhodnega preizkusa glede dopustovanja premierja Roberta Goloba v Karigadorju pri poslovnežu Tomažu Subotiču in njegovem imenovanju v sveta javnih zavodov zoper premierja uvedla preiskavo. Utemeljeno ga sumi kršitve določb zakona o preprečevanju korupcije, so sporočili s KPK.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so ...

