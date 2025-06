Teden se začenja s soncem in povsem poletnimi temperaturami N1 V ponedeljek bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.

