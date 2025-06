Čaka nas še en vroč dan: sreda bo sončna in brez neprijetnih presenečenj N1 Tudi v sredo se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija.

