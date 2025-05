V teh krajih bo konec tedna najbolj vroče, možne tudi plohe Svet 24 V soboto bodo najvišje dnevne temperature od 25 do 29, v nedeljo pa ob jugozahodnem vetru od 27 do 30 °C. Zelo toplo bo tudi v hribih. V sredogorju bodo sredi dneva temperature od 15 do 19, v visokogorju pa od 6 do 10 °C.

