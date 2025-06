Šampioni zidajo vile: nepremičnine najbogatejših slovenskih športnikov: Dončića, bratov Dragić, Pogačarja, Rogliča, Kopitarja in drugih. Svet 24 .V novem Reporterju razkrivamo najdražje nepremičnine slovenskih športnikov: kaj kupujejo in prodajajo, kdo si gradi vilo v Sloveniji in kdo si je omislil stanovanje v Monaku.

Sorodno