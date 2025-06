Policisti obravnavali poskus samomora in padec s češnje Vestnik Pomurski policisti so v preteklih 24 urah obravnavali štiri kazniva dejanja, poskus samomora, požar, osem kršitev javnega reda in miru, deset prometnih nesreč, eno poškodbo vozila s strani divjadi, lahko telesno poškodbo zaradi padca s češnje ter zasegli dve vozili.

