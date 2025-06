Prenovljena železniška postaja Borovnica in del odseka med Brezovico in Borovnico Vlada RS Z današnjim simboličnim dogodkom na železniški postaji Borovnica se je zaključila nadgradnja železniške postaje Borovnica in dela odseka med Brezovico in Borovnico, ki je del širšega projekta prenove proge Ljubljana–Divača. Dela so potekala od septembra 2022 do maja 2025.

