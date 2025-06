Zaključili več kot 110 milijonov evrov vreden projekt na železnici SiOL.net V Borovnici so slovesno odprli prenovljeno železniško postajo. Obsežen projekt je bil vreden skoraj 112 milijonov evrov z DDV, 44,5 milijona evrov je bilo nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Dela so potekala od septembra 2022.

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Zoran Janković

Robert Golob