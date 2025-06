Po skoraj treh letih se je zaključila obsežna prenova železniške infrastrukture na delu proge Ljubljana–Divača. Dela, ki so potekala od septembra 2022 do maja 2025, so obsegala nadgradnjo železniške postaje Borovnica in pomembnih odsekov proge med Brezovico in Borovnico. Kaj še čaka slavno progo in katera dela so bila opravljena? Nova podoba postaje Borovnica V […] Prispevek Po treh letih končana ...