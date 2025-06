Vida Čadonič Špelič: So podatki odtekali iz kabineta ministra? Poklukar: To ne drži. RTV Slovenija Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar zanika, da je na njegovem ministrstvu potekal sestanek, ki so se ga udeležili tudi državna sekretarka, šefica kabineta in direktor policije in kjer naj bi govorili tudi o primeru Hvala.

