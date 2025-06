Ilirija v velikem slogu po dveh zmagah nad Cibono v regionalni eliti 24ur.com Košarkarji Ilirije so se po dveh zmagah proti Ciboni uvrstili v elitno ligo Aba v sezoni 2025/26. Šiškarji so na prvi kvalifikacijski tekmi pred slabim tednom v Zagrebu zmagali s 93:88, na nocojšnji drugi v dvorani Tivoli pa s 83:66 (23:11, 35:26, 62:47). To je izjemen uspeh za mlado in ambiciozno slovensko košarkarsko zasedbo, ki ji s trenerske klopi odlično poveljuje Stipe Modrić.

