V Ljubljani se je pisala zgodovina, Modrić: Ne bomo zgolj "kanta za nabijanje" Sportal Košarkarji Ilirije so v sredo na drugi tekmi kvalifikacij za uvrstitev v ligo ABA v Hali Tivoli s 83:66 nadigrali Cibono in si s skupnim izidom 2:0 v seriji zagotovili zgodovinsko vstopnico v svet jadranske elite v prihodnji sezoni. "Ponosen sem na fante, kako so rasli iz treninga v trening, iz tekme v tekmo, ko ni nihče na začetku verjel, tudi okolica je bila kar skeptična," je po tekmi sijal trener Stipe Modrić.

