Stipe Modrić: Še kar ne verjamem, naj me nekdo zbudi! 24ur.com Slovenska košarka bo imela v prihodnji sezoni kar tri predstavnike v košarkarski ligi Aba. Cedeviti Olimpiji in Krki se je pridružila Ilirija, ki je v play-offu lige Aba 2 dvakrat premagala hrvaško Cibono. Odločilno drugo zmago so Šiškarji dosegli pred domačo publiko v Tivoliju in premierno uvrstitev v elitno regionalno ligo tudi primerno proslavili.

