Peti posvet s predstavniki občin na temo oskrbe in odvajanja voda, sanacije in evropskih projektov Vlada RS Ministrstvo za naravne vire in prostor je 5. junija v Ljubljani organiziralo informativni posvet s predstavniki občin v zvezi z aktualnimi nalogami ministrstva na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanjem voda, pripravo in izvedbo projektov občin ter programa vzdrževalnih in investicijskih del na vodotokih. Minister Jože Novak je pozval občine k čimprejšnji pripravi in realizaciji projektov.

Sorodno Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Bojan Kumer

Jan Oblak

Tanja Fajon