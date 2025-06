Novinarska konferenca: Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona Vlada RS Na Ministrstvu za naravne vire in prostor je danes potekala novinarska konferenco na temo Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona. Predlog je Vlada potrdila na včerajšnji 156. redni seji in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru po rednem zakonodajnem postopku.

